Коллекцию редчайших фото голливудских звезд 90-х годов обнаружили в Бельгии
По оценкам экспертов, приятная однородность снимков возводит находку в ранг абсолютного шедевра из сферы изобразительного искусства.
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Фото, видео: Twitter @opnieuwenco
Коллекция редчайших фото голливудских звезд 90-х годов обнаружена в пригороде бельгийского Антверпена. Уникальный альбом снимков с культовыми актерами нашли работники благотворительного магазина Opnieuw & Co.
На фото знаменитости, в числе которых Джонни Депп, Джулия Робертс и другие, позируют вместе с простой женщиной, кому, по всей видимости, и принадлежала подборка. Сотрудники магазина в публикации на странице в Facebook попросили пользователей помочь опознать владелицу альбома.
Благодаря внимательности юзеров и информации на бейдже женщины выяснилось, что она работала в Голливудской ассоциации иностранной прессы. Мария Снейс-Лаглер частенько принимала участие в разных мероприятиях, где присутствовали знаменитые актеры.
Помимо прочего, стало известно, что хозяйка звездной подборки снимков в 2016 году ушла из жизни в возрасте 87 лет. Работники благотворительного магазина смогли разыскать ее дочь и намерены передать ей альбом матери.
По оценкам экспертов, приятная однородность этих фото возводит находку в ранг абсолютного шедевра из сферы изобразительного искусства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерия показала снимок полувековой давности с юным отцом.
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