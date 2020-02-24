Коллекцию редчайших фото голливудских звезд 90-х годов обнаружили в Бельгии

Коллекция редчайших фото голливудских звезд 90-х годов обнаружена в пригороде бельгийского Антверпена. Уникальный альбом снимков с культовыми актерами нашли работники благотворительного магазина Opnieuw & Co.

Twitter @opnieuwenco

На фото знаменитости, в числе которых Джонни Депп, Джулия Робертс и другие, позируют вместе с простой женщиной, кому, по всей видимости, и принадлежала подборка. Сотрудники магазина в публикации на странице в Facebook попросили пользователей помочь опознать владелицу альбома.

Благодаря внимательности юзеров и информации на бейдже женщины выяснилось, что она работала в Голливудской ассоциации иностранной прессы. Мария Снейс-Лаглер частенько принимала участие в разных мероприятиях, где присутствовали знаменитые актеры.

Помимо прочего, стало известно, что хозяйка звездной подборки снимков в 2016 году ушла из жизни в возрасте 87 лет. Работники благотворительного магазина смогли разыскать ее дочь и намерены передать ей альбом матери.

По оценкам экспертов, приятная однородность этих фото возводит находку в ранг абсолютного шедевра из сферы изобразительного искусства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерия показала снимок полувековой давности с юным отцом.