Валерия показала снимок полувековой давности с юным отцом

Певица Валерия опубликовала в Instagram архивный снимок отца Юрия Перфилова, сделанный во время его службы в рядах Советской армии. На фотографии молодой мужчина позирует, держа в руках музыкальный инструмент — трубу. Исполнительница сопроводила снимок текстом, в котором поздравила всех мужчин с Днем защитника Отечества.

«С Днем защитника Отечества! На фото мой папа в период службы в рядах Советской армии в Дрездене, 1964 год», — подписала пост знаменитость.

Instagram @valeriya

Поклонников певицы впечатлил снимок полувековой давности. Фанаты отметили — им теперь понятно, откуда у Валерии такой талант и любовь к музыке. Отец Валерии долго занимал пост директора музыкальной школы.

«Понятно, у вас не было выбора по поводу профессии, — только музыка и точка»;

«Музыкальная семья!»

«Вот откуда у вас такой музыкальный талант», — написали фолловеры.

Юрий Перфилов скончался в 2009 году из-за проблем с сердцем в возрасте 65 лет. За достижения на посту директора музыкальной школы отец Валерии был награжден званием «заслуженный работник культуры».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Валерия с мужем удивили поклонников дерзким образом.