Валерия показала снимок полувековой давности с юным отцом
Родитель поп-дивы скончался в 2009 году из-за проблем с сердцем.
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Фото, видео: Instagram @valeriya
Певица Валерия опубликовала в Instagram архивный снимок отца Юрия Перфилова, сделанный во время его службы в рядах Советской армии. На фотографии молодой мужчина позирует, держа в руках музыкальный инструмент — трубу. Исполнительница сопроводила снимок текстом, в котором поздравила всех мужчин с Днем защитника Отечества.
«С Днем защитника Отечества! На фото мой папа в период службы в рядах Советской армии в Дрездене, 1964 год», — подписала пост знаменитость.
Поклонников певицы впечатлил снимок полувековой давности. Фанаты отметили — им теперь понятно, откуда у Валерии такой талант и любовь к музыке. Отец Валерии долго занимал пост директора музыкальной школы.
«Понятно, у вас не было выбора по поводу профессии, — только музыка и точка»;
«Музыкальная семья!»
«Вот откуда у вас такой музыкальный талант», — написали фолловеры.
Юрий Перфилов скончался в 2009 году из-за проблем с сердцем в возрасте 65 лет. За достижения на посту директора музыкальной школы отец Валерии был награжден званием «заслуженный работник культуры».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Валерия с мужем удивили поклонников дерзким образом.
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