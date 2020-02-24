«Красивая история любви останется красивой»: Прилучный и Муцениеце объявили о разводе

Российские звезды Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально объявили о своем разводе. Долгое время фанаты гадали: в отношениях знаменитостей все в порядке или все-таки брак потерпел крах. Некоторые заметили, что супруги перестали вместе выходить в свет, да и совместные фотографии на просторах социальных сетей публиковать перестали. Впрочем, надежда на то, что Агата и Павел лишь поссорились, не покидала фанатов.

Сегодня артисты решили поставить точку в сплетнях и рассказать, что творится в их личной жизни. Звезды признались, что разводятся. На своих страницах в Instagram они опубликовали одинаковые картинки с героями Love is с разбитым сердцем, а в подписи озвучили свою версию разрыва.

Звезда «Мажора» Прилучный довольно сдержанно высказался об окончании отношений и попросил любопытных не вмешиваться в его личную жизнь.

«Считаем нужным, быть честными с вами и сделать официальное заявление. Наша красивая история любви, должна остаться красивой, для этого, нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать. <…> Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но, мы всегда будем родными друг другу людьми, и будем любить наших детей так же сильно, а может еще и больше», — написал актер.

Instagram @bugevuge

Пост Муцениеце получился более трогательным. Поэтому многие подписчики даже признались, что не могли сдержать слез. Светская львица призналась, что до сих пор любит своего мужа, а брак с ним считает бесценным опытом.

«Люблю его — Да! Возрадуются миллионы барышень — да! Провал — нет! Ибо я благодарна за все! Мы — навечно связаны, мы написали красивую историю любви! Да и вообще. Полный провал, фиаско, крах надежд, картинки с рекламы хлопьев, вся мудрость под сомнением, есть ли любовь? Да! Но это — путь! Как здорово, что так! Каждая секунда — опыт и становление», — высказалась теледива.

Instagram @agataagata

Фанаты не могут до конца поверить, что одна из красивейших пар шоу-бизнеса распалась.

«Очень-очень жаль!»

«Читая пост, плакала!»

«Может, помиритесь?» — надеются фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Муцениеце порассуждала о совершенных ошибках.