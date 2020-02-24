«Все-таки расстались?»: Муцениеце дала новый повод думать о своем разрыве с Прилучным

Российская актриса и модель Агата Муцениеце дала фанатам новый повод думать о своем разрыве с Павлом Прилучным. О том, что в отношениях знаменитостей все не так гладко, поклонники заподозрили давно: артисты стали редко вместе появляться на публике, возникли слухи об изменах в звездной семье, а теперь на фоне этих сплетен светская львица опубликовала загадочный пост в Instagram, в котором порассуждала о совершенных ошибках.

«Я не боюсь признавать свои ошибки, я не боюсь трезво оценить свои силы и сказать, что я где-то не справилась, потому что только так, признав все свои ошибки и провалы, можно их исправить и стать лучше», — написала Муцениеце.

Как отмечает KP.RU, размышления актрисы всерьез взволновали поклонников. Некоторые решили, что под своими ошибками теледива подразумевает именно союз с Прилучным.

Instagram @agataagata

«Вы все-таки расстались?»

«Они разошлись? Не видно их вместе давно!» — отметили фоллловеры.

Масла в огонь подлила и сама звезда. Когда ей предложили услугу по возврату любимого человека, она ответила довольно интригующе.

«Да не надо уже!» — написала знаменитость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Агата Муцениеце опубликовала в Instagram «горячий» снимок.