В московском наземном транспорте отключат Wi-Fi

Москвичей временно лишат Wi-Fi в городском наземном транспорте. Об этом сообщается на официальном сайте ГУП «Мосгортранс».

Как пояснили в пресс-службе компании, услуга беспроводного интернета в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах будет не доступна с 1 марта. Причиной тому послужило неудовлетворительное качество сервиса.

«Мы проведем опрос, учтем пожелания наших пользователей и составим новое техническое задание на услугу — чтобы она отвечала самым строгим современным стандартам», — сообщил директор по информационным технологиям компании Павел Кровяков.

Также, по его словам, на сегодняшний день Wi-Fi в наземном транспорте столицы менее востребован, чем в метро. Это дает шанс, что отключение услуги не вызовет недовольство горожан. Вернуть интернет в общественный транспорт Москвы планируется во втором полугодии 2020 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минтранс предложил высаживать из электричек и поездов граждан, раздражающих других пассажиров.