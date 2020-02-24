В московском наземном транспорте отключат Wi-Fi
Пассажиров оставят без беспроводного интернета до второй половины 2020 года.
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Фото, видео: ТАСС/Гердо Владимир, /Фадеичев Сергей, /Смертин Павел, /Буценко Антон
Москвичей временно лишат Wi-Fi в городском наземном транспорте. Об этом сообщается на официальном сайте ГУП «Мосгортранс».
Как пояснили в пресс-службе компании, услуга беспроводного интернета в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах будет не доступна с 1 марта. Причиной тому послужило неудовлетворительное качество сервиса.
«Мы проведем опрос, учтем пожелания наших пользователей и составим новое техническое задание на услугу — чтобы она отвечала самым строгим современным стандартам», — сообщил директор по информационным технологиям компании Павел Кровяков.
Также, по его словам, на сегодняшний день Wi-Fi в наземном транспорте столицы менее востребован, чем в метро. Это дает шанс, что отключение услуги не вызовет недовольство горожан. Вернуть интернет в общественный транспорт Москвы планируется во втором полугодии 2020 года.
Ранее 5-tv.ru писал, что Минтранс предложил высаживать из электричек и поездов граждан, раздражающих других пассажиров.
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