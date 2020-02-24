Видео: «Ледовое побоище» на детском хоккейном турнире в Тольятти

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Василий Заика
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Этап Кубка Федерации в возрастной категории до 11 лет проходил в Самарской области с 21 по 23 февраля.

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Фото, видео: ТАСС/Красильников Станислав, YouTube @Natalya Van

Участники этапа Кубка Федерации Приволжского федерального округа по хоккею, проходившего в Тольятти с 21 по 23 февраля, устроили настоящее «ледовое побоище». Как сообщают местные СМИ, в финальном матче заключительного игрового дня юные спортсмены не избежали обязательного элемента этого вида спорта — силового давления.

В ходе очного противостояния команд «Лада» и «Волгарь» 11-летние хоккеисты дали волю эмоциям и учинили драку, в которой впоследствии оказались задействованы все игроки, включая вратарей.

Отмечается, что потасовка продолжалась в течение нескольких минут. Разнять юных хоккеистов не могли ни арбитры, обслуживавшие встречу, ни тренеры. Не исключено, что участники побоища будут подвергнуты дисциплинарным взысканиям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский хоккеист подрался с канадским игроком под овации публики.

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