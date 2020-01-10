Российский хоккеист подрался с канадским игроком под овации публики

Драка российского хоккеиста Дмитрия Осипова и канадца Клинта Суеса стала главным моментом матча регулярного чемпионата АХЛ 9 января.

В первом периоде игры Осипов, выступающий за американский клуб «Рокфорд Айсхогс», сошелся в рукопашном бою с форвардом канадской команды «Манитоба Мус». Россиянин нанес ему несколько ударов по голове Суеса, пока тот пытался отмахнуться и устоять на льду.

FROM RUSSIA WITH LOVE 👏 pic.twitter.com/17jXRRxYa4 — Rockford IceHogs (@goicehogs) 9 января 2020 г.

Через несколько секунд канадец упал. Осипов покинул поле как победитель под гром оваций, хлопая в ответ болельщикам.

«Из России с любовью», — озаглавили снятый на видео момент на официальном аккаунте «Рокфорда» в Twitter.

Матч закончился победой американской команды со счетом 4:1.

23-летний Осипов играет в Северной Америке с 2013 года. Защитник — воспитанник московской школы «Русь». В этом сезоне АХЛ он провел 12 игр.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский хоккеист получил клюшкой по лицу от капитана канадской сборной на МЧМ.