Видео спасения улетевшего в Фонтанку Mini Cooper при помощи крана

Автомобиль Mini Cooper, улетевший в Фонтанку на высокой скорости сегодня утром, спасатели достали из реки. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, на которых машина поднимается из воды вверх при помощи подъемного крана.

Как стало известно 5-tv.ru, за рулем транспортного средства была женщина. Сейчас она доставлена в местную больницу с переохлаждением средней степени. По предварительным данным, других пассажиров в авто не было.

ДТП произошло около дома № 50 по набережной реки Фонтанки. Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента, на котором Mini Cooper едет по дороге на высокой скорости, резко сворачивает вправо, сбивает ограждение и падает в реку. В эту минуту к месту происшествия тут же подбегают очевидцы.