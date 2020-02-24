Видео спасения улетевшего в Фонтанку Mini Cooper при помощи крана
По предварительным данным, за рулем была женщина. Она доставлена в больницу с переохлаждением.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Автомобиль Mini Cooper, улетевший в Фонтанку на высокой скорости сегодня утром, спасатели достали из реки. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, на которых машина поднимается из воды вверх при помощи подъемного крана.
Как стало известно 5-tv.ru, за рулем транспортного средства была женщина. Сейчас она доставлена в местную больницу с переохлаждением средней степени. По предварительным данным, других пассажиров в авто не было.
ДТП произошло около дома № 50 по набережной реки Фонтанки. Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента, на котором Mini Cooper едет по дороге на высокой скорости, резко сворачивает вправо, сбивает ограждение и падает в реку. В эту минуту к месту происшествия тут же подбегают очевидцы.
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