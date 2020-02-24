ВМС США объяснили причину захода ракетного эсминца в Черное море

Военно-морские силы США объяснили причины захода ракетного эсминца USS Ross в Черное море. Корабль был там замечен 23 февраля в 18.30. Как сообщило командование шестого оперативного американского флота, нахождение миноносца в акватории Черного моря обусловлено стремлением поддерживать безопасность в регионе.

Кроме того, присутствие USS Ross призвано продемонстрировать усиление взаимодействия Соединенных Штатов с союзниками по НАТО и отразить коллективную решимость к обеспечению безопасности в рамках операции «Атлантическая решимость».

«Ракетный эсминец USS Ross типа Arleigh Burke начал международный транзит в северном направлении <…> с целью демонстрации совместной с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе готовности и военно-морского потенциала», — говорится на официальном сайте ВМС США.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные отслеживают действия эсминца США, который зашел в Черное море.