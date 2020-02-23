Российские военные отслеживают действия эсминца США, который зашел в Черное море

Американский эсминец USS Ross зашел в акваторию Черного моря. Российские военные отслеживают его действия, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца Ross ВМС США, зашедшего в 18:30 23 февраля 2020 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.

Американский эсминец оснащен крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis. На постоянной основе судно размещено на испанской военной базе в Рота.

Эсминцы ВМС США могут заходить в Черное море согласно конвенции Монтре. Время их пребывания в акватории ограничено 21 сутками.

Несколько дней назад 5-tv.ru сообщал, что военные самолеты США десять часов вели разведку у черноморских границ России. Разведывательная техника курсировала вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.