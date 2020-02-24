В Хабаровске уголовница украла заказанное такси и попала в ДТП

Полицейские задержали жительницу Хабаровского края, угнавшую заказанное ею такси и устроившую ДТП, сообщается на сайте местного управления МВД России.

По официальной информации, накануне к правоохранителям обратился водитель городской службы такси. Мужчина утверждал: он подвез неизвестную до увеселительного заведения, однако расплатиться за поездку гражданка не могла. Пообещав занять деньги у товарища, она покинула автомобиль и направилась в кафе. После длительного ожидания водитель решил самостоятельно найти клиентку, оставив автомобиль открытым. Неизвестная воспользовалась моментом и угнала машину, на которой позже попала в ДТП и скрылась с места происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам отдела полиции № 3 УМВД РФ по г. Хабаровску удалось найти и задержать подозреваемую. Ею оказалась 24-летняя девушка, ранее осужденная по нескольким статьям УК РФ «Кража» и «Угон». Установлено, что водительские права гражданка никогда не получала.

Сегодня девушка является фигурантом уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание в данном случае может достигать лишения свободы на срок до семи лет. Россиянка ожидает вынесения приговора в изоляторе временного содержания.

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