«Гордимся тобой!»: жена Овечкина о 700-й шайбе супруга и его заветном желании

На днях супруга Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала трогательный пост в Instagram, где поздравила спортсмена с 700-й забитой шайбой.

«Гордимся тобой, наш лучший!» — подписала фото Анастасия.

Instagram @nastyashubskaya

Несмотря на активность в социальной сети жена хоккеиста почти не рассказывает о том, что творится в ее семейной жизни. Впервые в связи с историческим событием Анастасия дала развернутое интервью Sport24.ru, где поговорила о маленьком сыне и раскрыла тайну сокровенного желания своего супруга.

По словам Шубской, после 700-й забитой шайбы телефоны родных и близких спортсмена буквально разрывались от звонков с поздравлениями. Ведь всегда приятно, когда соотечественники покоряют мировые вершины в какой-либо сфере и прославляют свою страну.

«Это событие в любом случае произошло бы. Вопрос был только во времени. Думаю, никто не сомневался, что Саша забьет 700-й гол рано или поздно. Перед юбилейными шайбами у него и ранее случались небольшие паузы. Ничего в этом страшного нет», — отметила Анастасия.

По словам жены хоккеиста, несмотря на огромные заслуги в спорте, Овечкин по-прежнему стремится к большему. Так, например, его заветная мечта — побить рекорд канадца Уэйна Гретцки, который за всю карьеру забил 894 гола.

«Было бы странно, если бы Саша об этом не задумывался. Однако в приоритете — командный результат и Кубок Стэнли», — пояснила Шубская.

Кроме того, Анастасия обратила внимание, что сын пары уже во всем стремиться быть похожим на звездного папу. Оказывается, маленький Сережа буквально не выходит из дома без клюшки. Конечно, мальчик растет всесторонне развитым: играет и в баскетбол, и в футбол. Однако хоккей в приоритете.

«Он очень любит клюшки, шайбы, у него дома стоят ворота. Это, наверное, гены» — смеясь рассказала супруга Овечкина.

Instagram @nastyashubskaya

Впервые о романе Александра Овечкина и Анастасии Шубской стало известно в январе 2015 года. Спустя несколько месяцев, весной того же года, спортсмен сделал предложение руки и сердца любимой. В августе 2018 года у пары родился первенец.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Александру Овечкину удалось стать лидером в гонке снайперов текущего сезона НХЛ.