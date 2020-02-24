В клипе «Новый Рим» Лобода исполнит танец шестилетней поклонницы

Певица Светлана Лобода объявила победителя конкурса на лучший танец к ее клипу на песню «Новый Рим». Дива написала в Instagram, что самые зажигательные движения придумала юная Стефания Ростовцева.

«Малышка, ты победила! Теперь мы танцуем твои танцы. @stefaniarostovtseva — твой телефон тебя ждет», — написала Лобода.

Ранее певица выкладывала некоторые видео с танцами с репетиций, или даже понравившиеся примеры того, что ей присылали поклонники. Конкурс был объявлен Лободой в начале декабря.

«Придумай танец на трек #НОВЫЙРИМ, который станет главной фишкой нового клипа малышки LO. До съемок осталась всего неделя. Автора лучшего ждет спецприз. Время пошло», — объявила тогда звезда.

«Когда чувствуешь музыку на одной волне. Спасибо любимая Светлана Лобода. Это определенно один из самых счастливых дней в жизни Стефании», — написала в ответ мама девочки.

К слову, Светлана и шестилетняя Стефания знакомы около полугода. Летом девочка опубликовала видео, на котором исполнила трек «Пуля-дура». Ее исполнение привело в восторг звезду. Позднее стало известно, что малышка занимается профессионально вокалом и является студенткой Академии Игоря Крутого, а также проходит обучение в Академии фигурного катания Евгения Плющенко.

Но это еще не все сюрпризы для поклонников. Лобода призналась, что интересных вариантов для танца оказалось так много, что будет и второй победитель. Кто им станет, остается только гадать.

Ранее 5-tv.ru писал, что Светлана Лобода продолжает дразнить поклонников фотографиями в новых образах, в то время как публика затаив дыхание ждет премьеры клипа на песню «Новый Рим». Дата релиза пока так и не раскрыта.