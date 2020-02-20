«Гламурный Кузя» — Лобода с объемной прической и в лохматой шубе удивила фанатов
Певица так и не раскрыла дату выхода долгожданного клипа на новую песню.
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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial
Певица Светлана Лобода продолжает дразнить поклонников фотографиями в новых образах, в то время как публика затаив дыхание ждет премьеры клипа на песню «Новый Рим».
На этот раз звезда представила фанатам в Instagram снимок в экстравагантном образе — на певице — лохматая шуба, а ее голову украшает объемная прическа. Известно, что режиссером клипа, дата выхода которого все еще держится в тайне, выступил Алан Бадоев.
Фанаты тут же засыпали Светлану комментариями, некоторые подписчики игриво сравнили образ певицы с домовенком Кузей из советского мультфильма.
«Гламурный Кузя»
«Ух, какой образ! Ждемс!» — писали фанаты певицы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Лобода удивила публику «горячими» танцами на Big Love Show 2020. Она так увлеклась исполнением нового хита, что забыла о сценографии. Некоторые подписчики предположили, что артистка перебрала с алкоголем перед выходом на сцену.
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