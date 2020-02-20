Певица Светлана Лобода продолжает дразнить поклонников фотографиями в новых образах, в то время как публика затаив дыхание ждет премьеры клипа на песню «Новый Рим».

На этот раз звезда представила фанатам в Instagram снимок в экстравагантном образе — на певице — лохматая шуба, а ее голову украшает объемная прическа. Известно, что режиссером клипа, дата выхода которого все еще держится в тайне, выступил Алан Бадоев.

Instagram @lobodaofficial

Фанаты тут же засыпали Светлану комментариями, некоторые подписчики игриво сравнили образ певицы с домовенком Кузей из советского мультфильма.

«Гламурный Кузя»

«Ух, какой образ! Ждемс!» — писали фанаты певицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Лобода удивила публику «горячими» танцами на Big Love Show 2020. Она так увлеклась исполнением нового хита, что забыла о сценографии. Некоторые подписчики предположили, что артистка перебрала с алкоголем перед выходом на сцену.