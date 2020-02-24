Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление о якобы свидетеле запуска «Бука» незадолго до крушения малазийского Boeing в небе Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее страницу в Facebook. Государственный деятель сочла подобную выходку настоящим балаганом.

«Из показаний: „Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень…“ Противно. Из трагедии устроили балаган», — написала Захарова.

Facebook / maria.zakharova.167

Ранее прокурор из Нидерландов Фред Вестербоке в эфире одной из программ на телеканале CBS заявил, что он знает о существовании как минимум одного гражданина, который якобы лично видел момент запуска ракеты.

Летом 2014 года в небе над Донбассом произошла трагедия — рухнул Boeing 777 малазийских авиалиний, рейса Амстердам — Куала-Лумпур. В тот момент на борту находились 298 человек. Власти Украины обвинили в случившемся ополченцев. Однако последние заявляли, что не имеют в наличии оружия, которое могло бы сбить лайнер на такой высоте.

Позже, в обход России, была организована следственная группа под руководством нидерландской Генпрокуратуры, заявившая, что в Донбасс был доставлен ЗРК «Бук», из которого и был поражен самолет. МИД РФ неоднократно называл обвинения со стороны комиссии беспочвенными и голословными. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, не раз указывал на то, что российскую сторону сознательно не допускают до расследования обстоятельств крушения Boeing 777. А 12 декабря 2019 года российские дипломаты и вовсе уличили Нидерланды в попытке скрыть ошибки, допущенные в расследовании.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что Россия готова предоставить Нидерландам данные по крушению самолета рейса MH17.