«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для граждан Украины

Украинская газовая компания «Нафтогаз» объявила о снижении в феврале 2020 года цены на «голубое топливо» для населения страны на 15% до 3,95 тысяч гривен за тысячу кубометров без учета НДС.

«Это на 15% меньше, чем в январе 2020 года и на 37% ниже, чем в феврале 2019 года», — подчеркивается в официальном заявлении.

Новая цена на газ для населения страны стала самой низкой с апреля 2016 года и рассчитана в соответствии с постановлением кабмина Незалежной от 24 января текущего года. Предположительно, он будет действовать до конца апреля, однако могут быть и некие колебания в зависимости от рыночной ситуации и ряда других факторов.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в январе заявил, что стоимость энергоносителей могла бы быть в три-четыре раза выше, если бы, как напоминает «Газета.ру», не был бы подписан в 2019 году договор с Россией о транзите газа в Европу через Незалежную.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, новое соглашение по транзиту было подписано между «Газпромом» и «Оператором ГТС Украины» накануне Нового года. Согласно договору, в 2020 году через Украину пройдет 65 млрд куб. м газа. Затем до 2024 года ежегодные поставки составят по 40 млрд куб. м.