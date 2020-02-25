ТОП-6 продуктов, способных улучшить интимную жизнь

Современный мир не стоит на месте: ведущие ученые давно доказали, что на уровень либидо влияют хронические заболевания и количество тестостерона и прогестерона. Однако есть хорошая новость — на гормональный фон можно повлиять и с помощью «правильного» меню, сообщает портал 7дней.ру со ссылкой на секс-тренера Екатерину Федорову.

Путем детального изучения вопроса методом «проб и ошибок» специалисту по семейным отношениям удалось выявить ТОП-6 ключевых продуктов, способных улучшить сексуальную жизнь.

1 место — горький шоколад. Секрет действенности этого продукта в сладости, которая усиливает выработку эндорфинов или «гормона радости», а также в глюкозе, приумножающей силы для незабываемой ночи.

2 место — мед. «Чемпион» по сладости содержит не только глюкозу, но и массу важных для человека витаминов. Кроме того, мед богат биофлавоноидом хризином, который преумножает выработку тестостерона — мужского полового гормона.

3 место — перец чили. Жгучий продукт обещает подарить вам «горячие» ночи. Все дело в усилении кровообращения. В частности, в органах малого таза, что само по себе безусловно полезно для интима.

4 место — орехи. На чудодейственные свойства способны практически любые виды продукта. Так, при постоянном употреблении миндаля, арахиса, кешью, фундука, грецкого ореха и других либидо скажет вам: «Спасибо!»

5 место — морепродукты. Поднять уровень либидо способны не только пресловутые устрицы, но и привычные нам дары моря: жирная рыба, креветки, гребешки и кальмары. А красная и черная икра благотворно влияет на количество и качество сперматозоидов у мужчин.

6 место — яйца. Древние люди были уверены — этот продукт необходим для хорошей потенции. Однако предпочтение лучше отдать не куриным, а перепелиным — в них меньше холестерина, а уровень протеина и витаминов A и B1 зашкаливает.

Вместе с тем, секс-тренер Екатерина Федорова предупреждает: алкоголь, соя и бобовые, сыры и молочная продукция, слишком соленая еда, а также изобилие сахара и кофеина пагубно сказываются на потенции.

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