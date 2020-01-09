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Названы главные интимные страхи мужчин разных знаков зодиака

, 12:43 | Игорь Рязов Видео 3 014

Астрологи рассказали, чего разные представители сильной половины человечества больше всего боятся в постели.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / ZAM-Photography, Arkadius Kozera, John Rowley, Chris Robbins, P. Frischknecht

Сексуальные опасения могут стать причиной серьезных проблем в отношениях. Астрологи назвали главные страхи мужчин разных знаков зодиака, связанных с интимной жизнью.

Импотенция

Проблем с эрекцией больше всего боятся Овны, Стрельцы и Скорпионы. Секс для этих знаков зодиака — не просто способ получения удовольствия, а возможность доказать свое превосходство. Сильнее всего о «мужском бессилии» переживают Скорпионы. При проблемах с потенцией они могут не только замкнуться, но даже начать мстить партнерше. Страх станет разрушать не только отношения, но и жизнь мужчины-Скорпиона.

Неудовлетворенность женщины

Качество интимной жизни имеет важнейшее значение для Тельца, Весов и Рыб. Мужчины этих знаков зодиака не любят фригидных женщин, потому что считают себя виноватыми в неспособности раскрыть их женственность. Зато проблемы с потенцией пугают их в меньшей степени — они знают много других способов сделать любимой приятно, пишет портал «УзнайВсе».

Внешние недостатки

О несовершенствах своего тела сильнее всего переживают Близнецы, Львы и Девы. Мужчины первых двух знаков могут создать трагедию из-за форм мышц и часто обсуждают их с возлюбленными. Парни-Девы категорически не признают несовершенства: если какая-то часть их тела хоть на сантиметр меньше среднестатистического значения, они могут решиться даже на хирургическую операцию.

Фертильность

Способность оплодотворить женщину больше всего беспокоит Раков, Козерогов и Водолеев. Они не огорчатся из-за проблем с внешностью, выпьют нужные таблетки при проблемах с потенцией и не особенно расстроятся из-за неяркого секса. Однако трудности с зачатием ребенка заставят их переживать очень сильно.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 пар по знаку зодиака, чьи отношения обречены.

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Названы главные интимные страхи мужчин разных знаков зодиака

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