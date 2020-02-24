Двое мужчин устроили дуэль на парковке перед развлекательным центром в Подольске

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Светлана Александрова
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За дракой наблюдали группы поддержки конфликтующих сторон и сотрудники правоохранительных органов. По факту произошедшего проводится проверка.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox, YouTube @животный мир

Дуэль на кулаках устроили на парковке перед торгово-развлекательным центром двое мужчин. Видео поединка выложили в интернет очевидцы. Сообщается, что дело было в подмосковном Подольске около ТЦ «Остров сокровищ». Конфликт начался еще накануне — мужчины решили выяснить отношения «один на один» и договорились о встрече. По одной из версий, поссорились посетитель ресторана и охранник. По другой — драка произошла между отдыхавшими в заведении.

За происходящим наблюдали вызванные кем-то сотрудники правоохранительных органов. Похоже, они решили позволить сторонам конфликта разрешить спор «по-мужски». Дерущихся подбадривала толпа сторонников, стоявшая в некотором отдалении от «дуэлянтов». И только когда один из бойцов оказался на асфальте, полицейские поспешили вмешаться и разнять «бойцов без правил».

Официального комментария МВД пока нет, там сказали, что выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о драке охранника с подростками в петербургском торговом центре «Галерея».

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