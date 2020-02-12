«Мы не можем просто так бить» — сотрудники ТЦ «Галерея» в Петербурге о драке с подростками
Потасовка произошла вечером 12 февраля. Предварительно, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения.
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Фото, видео: Instagram @galeriaspb, 5-tv.ru
Сотрудники «Галереи» прокомментировали потасовку с участием подростков и охранника торгового центра. Видео с инцидентом появилось вечером 12 февраля на портале «Мегаполис».
По словам сотрудника охраны, который находился в ТЦ перед его закрытием, самой драки он не видел — это происходило во время работы дневной смены. Однако собеседник 5-tv.ru совершенно уверен, что первый удар нанес распоясавшийся подросток.
«У нас просто есть такая инструкция, что мы не можем ни с того ни с сего начинать кого-то бить. Даже если провокация идет. Но если (посетитель ТЦ — Прим.ред.) первый полез в драку, то мы уже опасаясь за свое здоровье защищаемся. А просто так мы не можем бить людей!» — объяснил он.
Сотрудница одного из магазинов «Галереи» стала очевидицей потасовки. По ее словам, молодые люди, скорее всего, что-то украли, чем и вызвали интерес секьюрити. По информации «Мегаполиса» юноши могли быть не вполне трезвы, а охрана подошла к ним с просьбой покинут торговый центр.
На записи, сделанной свидетелями драки, видно, как два юноши неформальной внешности участвуют в потасовкt с охранником. Мужчина и один из подростков схватили друг друга за шеи и наносят удары ногами. Второй молодой человек в этот момент растаскивает дерущихся — другие присутствующие рядом охранники подхватывают его под руки и вместе с первым участником инцидента уводят на нижний этаж здания.
«12 февраля в 19.47 в полицию Центрального района поступило сообщение о конфликте между охранниками и посетителями торгового комплекса по Лиговскому проспекту. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место. В отдел полиции были доставлены трое молодых людей, все 2000 года рождения, с внешними признаками алкогольного опьянения. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Опрашивается охрана комплекса. Устанавливаются обстоятельства и причины инцидента», — прокомментировали произошедшее в пресс-службе регионального МВД РФ.
Ранее 5-tv.ru писал о драке между сотрудником столичного торгового центра и подростка. Мужчина заметил потасовку подростков на одном из этажей ТЦ и решил разнять разгоряченных юношей, нанеся несколько ударов по голове одному из них. «Метод успокоения» оказался настолько сильным, что молодой человек некоторое время не мог подняться на ноги.
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