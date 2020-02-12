Сотрудники «Галереи» прокомментировали потасовку с участием подростков и охранника торгового центра. Видео с инцидентом появилось вечером 12 февраля на портале «Мегаполис».

По словам сотрудника охраны, который находился в ТЦ перед его закрытием, самой драки он не видел — это происходило во время работы дневной смены. Однако собеседник 5-tv.ru совершенно уверен, что первый удар нанес распоясавшийся подросток.

«У нас просто есть такая инструкция, что мы не можем ни с того ни с сего начинать кого-то бить. Даже если провокация идет. Но если (посетитель ТЦ — Прим.ред.) первый полез в драку, то мы уже опасаясь за свое здоровье защищаемся. А просто так мы не можем бить людей!» — объяснил он.

Сотрудница одного из магазинов «Галереи» стала очевидицей потасовки. По ее словам, молодые люди, скорее всего, что-то украли, чем и вызвали интерес секьюрити. По информации «Мегаполиса» юноши могли быть не вполне трезвы, а охрана подошла к ним с просьбой покинут торговый центр.

На записи, сделанной свидетелями драки, видно, как два юноши неформальной внешности участвуют в потасовкt с охранником. Мужчина и один из подростков схватили друг друга за шеи и наносят удары ногами. Второй молодой человек в этот момент растаскивает дерущихся — другие присутствующие рядом охранники подхватывают его под руки и вместе с первым участником инцидента уводят на нижний этаж здания.

«12 февраля в 19.47 в полицию Центрального района поступило сообщение о конфликте между охранниками и посетителями торгового комплекса по Лиговскому проспекту. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место. В отдел полиции были доставлены трое молодых людей, все 2000 года рождения, с внешними признаками алкогольного опьянения. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Опрашивается охрана комплекса. Устанавливаются обстоятельства и причины инцидента», — прокомментировали произошедшее в пресс-службе регионального МВД РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о драке между сотрудником столичного торгового центра и подростка. Мужчина заметил потасовку подростков на одном из этажей ТЦ и решил разнять разгоряченных юношей, нанеся несколько ударов по голове одному из них. «Метод успокоения» оказался настолько сильным, что молодой человек некоторое время не мог подняться на ноги.