Посольство РФ оценило обвинения о «вмешательстве» в выборы в США
Официальное заявление опубликовано на странице диппредставительства России в Вашингтоне в Facebook.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Петров
Посольство России в США выразило глубокую озабоченность в связи с продолжающимися спекуляциями о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы. Заявление размещено на официальной странице российского диппредставительства в Facebook.
«Особо поражает то, как этот миф эксплуатируется политическими силами в Вашингтоне для достижения своих оппортунистских целей. Выдвижение друг против друга выдуманных, ничем не обоснованных обвинений по „российской теме“ становится плохой американской политической традицией», — говорится в нем.
Дипломаты подчеркивают, что Россия не «вмешивается» во внутренние процессы других стран, и призывают прекратить подобные голословные обвинения.
«Антироссийская составляющая в межпартийной борьбе в США уже привела к беспрецедентной деградации двусторонних отношений», — отмечается в заявлении российского посольства.
Дипломаты также напоминают, что наши страны являются постоянными членами Совбеза ООН, несут особую ответственность за мир и безопасность на международной арене и конструктивный диалог между Москвой и Вашингтоном критически важен для всего мира. В заявлении также подтверждается готовность России к обсуждению с американской стороной вопросов информационной безопасности и других проблем.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru газета The New York Times написала, что американские разведывательные службы предупредили американскую палату представителей о попытках России вмешаться в ход предстоящих в 2020 году в США президентских выборов и поддержать Дональда Трампа.
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