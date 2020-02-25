Посольство РФ оценило обвинения о «вмешательстве» в выборы в США

Посольство России в США выразило глубокую озабоченность в связи с продолжающимися спекуляциями о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы. Заявление размещено на официальной странице российского диппредставительства в Facebook.

«Особо поражает то, как этот миф эксплуатируется политическими силами в Вашингтоне для достижения своих оппортунистских целей. Выдвижение друг против друга выдуманных, ничем не обоснованных обвинений по „российской теме“ становится плохой американской политической традицией», — говорится в нем.

facebook @ RusEmbUSA

Дипломаты подчеркивают, что Россия не «вмешивается» во внутренние процессы других стран, и призывают прекратить подобные голословные обвинения.

«Антироссийская составляющая в межпартийной борьбе в США уже привела к беспрецедентной деградации двусторонних отношений», — отмечается в заявлении российского посольства.

Дипломаты также напоминают, что наши страны являются постоянными членами Совбеза ООН, несут особую ответственность за мир и безопасность на международной арене и конструктивный диалог между Москвой и Вашингтоном критически важен для всего мира. В заявлении также подтверждается готовность России к обсуждению с американской стороной вопросов информационной безопасности и других проблем.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru газета The New York Times написала, что американские разведывательные службы предупредили американскую палату представителей о попытках России вмешаться в ход предстоящих в 2020 году в США президентских выборов и поддержать Дональда Трампа.