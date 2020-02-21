NYТ сообщила о докладе разведки США про помощь России в переизбрании Трампа

Сотрудники разведывательных служб США предупредили палату представителей о попытках РФ вмешаться в ход предстоящих выборов и поддержать Дональда Трампа. Как сообщает The New York Times со ссылкой на пять человек, знакомых с докладом, разведка передала информацию конгрессменам в ходе брифинга 13 февраля.

По данным издания, такое предупреждение вызвало недовольство Дональда Трампа и представителей республиканцев в Конгрессе. Американский президент отметил, что подобная информация может быть впоследствии использована против него. Главу США также возмутил тот факт, что сотрудники разведывательных служб высказались в присутствии демократа-конгрессмена Адама Шиффа, выступавшего в роли главного обвинителя Трампа в ходе попытки импичмента.

Высказывания Шелби Пирсон, выступившей с докладом о помощи РФ в переизбрании Трампа, вызвали осуждение и у самих сотрудников американской разведки. Они сочли это тактической ошибкой и решили, что предупреждение было озвучено в чрезмерно резких выражениях.

После этого Трамп раскритиковал экс-главу национальной разведки Джозефа Магуайра за то, что тот допустил подобное выступление, и через несколько дней сообщил, что его на посту сменит посол США в Германии Ричард Гренель

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американские демократы потерпели полный крах в деле против Трампа.