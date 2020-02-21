NYТ сообщила о докладе разведки США про помощь России в переизбрании Трампа
По данным разведки, РФ будет вмешиваться в ход выборов президента в этом году.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jim LoScalzo, Ron Sachs, Donald Trump
Сотрудники разведывательных служб США предупредили палату представителей о попытках РФ вмешаться в ход предстоящих выборов и поддержать Дональда Трампа. Как сообщает The New York Times со ссылкой на пять человек, знакомых с докладом, разведка передала информацию конгрессменам в ходе брифинга 13 февраля.
По данным издания, такое предупреждение вызвало недовольство Дональда Трампа и представителей республиканцев в Конгрессе. Американский президент отметил, что подобная информация может быть впоследствии использована против него. Главу США также возмутил тот факт, что сотрудники разведывательных служб высказались в присутствии демократа-конгрессмена Адама Шиффа, выступавшего в роли главного обвинителя Трампа в ходе попытки импичмента.
Высказывания Шелби Пирсон, выступившей с докладом о помощи РФ в переизбрании Трампа, вызвали осуждение и у самих сотрудников американской разведки. Они сочли это тактической ошибкой и решили, что предупреждение было озвучено в чрезмерно резких выражениях.
После этого Трамп раскритиковал экс-главу национальной разведки Джозефа Магуайра за то, что тот допустил подобное выступление, и через несколько дней сообщил, что его на посту сменит посол США в Германии Ричард Гренель
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американские демократы потерпели полный крах в деле против Трампа.
Нашли ошибку?