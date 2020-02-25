Израильские врачи отказались оперировать бабушку Ивана Урганта

Нина Ургант уже много лет страдает от болезни Паркинсона. В большом интервью «Собеседнику» знаменитая актриса, народная артистка РСФСР, бабушка телеведущего Ивана Урганта призналась — ее диагноз нельзя излечить.

«Чувствую себя плохо. Когда у меня спрашивают про возраст, я отвечаю правду. Мне девяносто лет! Каждый день просыпаюсь от дикой боли в позвоночнике. Мечтаю, чтобы она когда-нибудь прекратилась», — призналась знаменитость.

Иван Ургант возил известную родственницу к лучшим врачам в Израиль. Вот только иностранные доктора ничем не смогли помочь страдающей от боли женщине.

«Эту болезнь врачи не лечат. Ванечка действительно как-то возил меня к израильскому профессору, который оперирует пациентов с таким же диагнозом, как у меня. Врач на меня посмотрел и сказал, что мне хирургическое вмешательство не поможет», — сказала бабушка телезвезды.

Сейчас Нина Ургант все время проводит в своей квартире в Санкт-Петербурге. Женщина призналась, что совсем перестала выходить на улицу.

«Сижу дома целый день. Смотрю телевизор», — поделилась Нина Ургант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иван Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки.