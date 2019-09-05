  1. Пятый канал
  4. Иван Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки: «Великая!»

Иван Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки: «Великая!»

, 5:20 Фото 62

Народная артистка РСФСР Нина Ургант 4 сентября отпраздновала очередной юбилей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : © РИА Новости / Владимир Трефилов, Instagram @urgantcom

Иван Ургант на странице в Instagram выложил фото знаменитой бабушки — народной артистки РСФСР Нины Ургант. 4 сентября она отпраздновала очередной юбилей, ей исполнилось 90 лет.

Телеведущий в посте посетовал, что бабушка послала его подальше после того, как он предложил ей накраситься в праздничный день.

«Я, главное, говорю: «Нина, ты краситься будешь? Все-таки день рождения!». А она: «Ванечка, иди в жопу!» — написал Иван Ургант под публикацией.

Instagram @urgantcom

Подписчики телеведущего в комментариях присоединились к поздравлениям Нины Ургант и оставили массу теплых слов и пожеланий в ее адрес.

«Талантливейший человек! Обожаю! Здоровья!»

«Милая, славная, любимая! С юбилеем!»

«Долгих лет! Как она прекрасна!»

«С днем рождения! Великая и неповторимая!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советская и российская актриса Нина Ургант отмечает 90-летие.

Читайте также

+11° Днём +20°
Ночью +11°
66.50
-0.41 73.06
-0.14
Гороскоп на 5 сентября: Скорпионы, учите иностранный язык и жизнь изменится!

Последние новости

6:01
Чехова рассказала, как живет маленький сын скончавшейся Стеллы Барановской
5:41
Война Лаймы Вайкуле и Игоря Крутого. Как Юрмала рассорила старых друзей?
5:20
Иван Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки: «Великая!»
5:00
Удивите друзей зимой освежающим вкусом лета: супербыстрый рецепт компота из фейхоа и лайма
4:30
Лавров обозначил взаимовыгодность сотрудничества РФ и КНР
4:00
Справедливую цену на такси в аэропортах предложили установить в Москве

Сейчас читают

Гороскоп на 5 сентября: Скорпионы, учите иностранный язык и жизнь изменится!
Звезду сериала «СашаТаня» загримировали под очень-очень крупную женщину — фото
Лавров: «Мы не можем позволить себе роскошь потерять договор СНВ-3»

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги