Иван Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки: «Великая!»

Иван Ургант на странице в Instagram выложил фото знаменитой бабушки — народной артистки РСФСР Нины Ургант. 4 сентября она отпраздновала очередной юбилей, ей исполнилось 90 лет.

Телеведущий в посте посетовал, что бабушка послала его подальше после того, как он предложил ей накраситься в праздничный день.

«Я, главное, говорю: «Нина, ты краситься будешь? Все-таки день рождения!». А она: «Ванечка, иди в жопу!» — написал Иван Ургант под публикацией.

Instagram @urgantcom

Подписчики телеведущего в комментариях присоединились к поздравлениям Нины Ургант и оставили массу теплых слов и пожеланий в ее адрес.

«Талантливейший человек! Обожаю! Здоровья!»

«Милая, славная, любимая! С юбилеем!»

«Долгих лет! Как она прекрасна!»

«С днем рождения! Великая и неповторимая!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советская и российская актриса Нина Ургант отмечает 90-летие.