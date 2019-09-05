Иван Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки: «Великая!»

Иван Ургант на странице в Instagram выложил фото знаменитой бабушки — народной артистки РСФСР Нины Ургант. 4 сентября она отпраздновала очередной юбилей, ей исполнилось 90 лет.
Телеведущий в посте посетовал, что бабушка послала его подальше после того, как он предложил ей накраситься в праздничный день.
«Я, главное, говорю: «Нина, ты краситься будешь? Все-таки день рождения!». А она: «Ванечка, иди в жопу!» — написал Иван Ургант под публикацией.
Подписчики телеведущего в комментариях присоединились к поздравлениям Нины Ургант и оставили массу теплых слов и пожеланий в ее адрес.
«Талантливейший человек! Обожаю! Здоровья!»
«Милая, славная, любимая! С юбилеем!»
«Долгих лет! Как она прекрасна!»
«С днем рождения! Великая и неповторимая!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что советская и российская актриса Нина Ургант отмечает 90-летие.