Коктейль Молотова забросили ночью в квартиру жительницы Ленобласти

Неизвестный забросил коктейль Молотова в квартиру жительницы поселка Тельмана Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, преступник также пытался поджечь ее входную дверь.

Инцидент произошел в ночь на 24 февраля. Около пяти утра кто-то бросил камень в окно квартиры 29-летней пострадавшей. Следом полетела бутылка с воспламеняющейся жидкостью внутри и горящей тряпкой, торчащей из горлышка. После этого преступник также попытался поджечь входную дверь в квартиру женщины, а затем скрылся.

Полицейские осмотрели место происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.