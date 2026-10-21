Просроченные права обойдутся дороже: в России готовят новые штрафы

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 35 0

Нововведения коснутся тех, кто никогда не получал соответствующего документа, и тех, кто садится за руль с просроченным удостоверением.

Наказание за управление машиной без прав

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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ТАСС: Правительство одобрило ужесточение штрафов за езду без водительских прав

В России ужесточат наказание за управление автомобилем без водительского удостоверения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в кабинете министров.

«Законопроект одобрен комиссией правительства РФ по законопроектной деятельности», — отметил инсайдер.

Он также уточнил, что под новые нормы попадают люди, которые никогда не получали водительские права, но сели за руль, а также те, кто управляет транспортным средством с просроченными документами.

Пока за это правонарушение предусмотрен штраф от пяти до 15 тысяч рублей. После ужесточения размер санкций увеличится. За езду без прав придется платить от 15 до 30 тысяч рублей. Если нарушение будет зафиксировано повторно, то штраф будет уже от 30 до 50 тысяч рублей.

При этом выплатить его с 25%-й скидкой в течение первых 30 дней не получится. Эта возможность неактуальна для подобного нарушения, так же как она не действует для водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии.

Ужесточение наказания за езду без прав стало следствием увеличения подобных случаев. Причем многие нарушают это правило систематически. Зафиксирован и рост аварий, в том числе и со смертельным исходом, с участием тех, кто управлял машиной без соответствующих документов.

В кабинете министров также добавили, что этот закон не коснется тех, кто был лишен водительских прав, но все равно садится за руль. Подобные случаи регулируются отдельно. В таких ситуациях предусмотрены другие меры наказания, вплоть до уголовной ответственности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с 1 марта 2027 года в России изменятся условия сдачи экзаменов на водительские права. Одним из нововведений является фотографирование сдающих перед проверкой на знание теории.

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