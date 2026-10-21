Российская армия поразила подстанцию «Нивки», питавшую предприятия ВПК Украины

Минобороны РФ: российская армия поразила объекты ВСУ в Полтаве и Киеве

Российская армия беспилотными летательными аппаратами поразила объекты ВСУ в Полтаве и Киеве. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«В результате удара поражены: складской комплекс в Полтаве, используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, электроподстанция ПС-330 „Нивки“, обеспечивающая функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины и логистических центров в Киеве», — заявили в публикации ведомства в МАКС.

Также на морском переходе в порт Одесса нанесен удар по морскому судну типа «сухогруз», доставлявшему грузы военного назначения.

Ранее 21 октября армия России поразила контейнеровоз ВСУ, который доставлял военные грузы в порт Одесса. Также армия был поражен логистический центр ВСУ «Эпицентр-К» в городе Дубно Ровненской области.

Систематические удары по инфраструктуре Украины уже принесли ощутимые результаты. Ранее 5-tv.ru писал, что в докладе главы Генштаба РФ Валерия Герасимова президенту России Владимиру Путину сообщалось о парализации сталелитейного производства на Украине и прекращении работы основных портов в Черном море.

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