Российская армия поразила подстанцию «Нивки», питавшую предприятия ВПК Украины

Удары нанесены беспилотными летательными аппаратами.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Минобороны РФ: российская армия поразила объекты ВСУ в Полтаве и Киеве
Российская армия беспилотными летательными аппаратами поразила объекты ВСУ в Полтаве и Киеве. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«В результате удара поражены: складской комплекс в Полтаве, используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, электроподстанция ПС-330 „Нивки“, обеспечивающая функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины и логистических центров в Киеве», — заявили в публикации ведомства в МАКС.
Также на морском переходе в порт Одесса нанесен удар по морскому судну типа «сухогруз», доставлявшему грузы военного назначения.
Ранее 21 октября армия России поразила контейнеровоз ВСУ, который доставлял военные грузы в порт Одесса. Также армия был поражен логистический центр ВСУ «Эпицентр-К» в городе Дубно Ровненской области.
Систематические удары по инфраструктуре Украины уже принесли ощутимые результаты. Ранее 5-tv.ru писал, что в докладе главы Генштаба РФ Валерия Герасимова президенту России Владимиру Путину сообщалось о парализации сталелитейного производства на Украине и прекращении работы основных портов в Черном море.
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