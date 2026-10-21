Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Петербург. Об этом свидетельствуют полетные данные.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет Уиткоффа отбыл из Осло после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Эту информацию подтвердил госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее по инициативе Киева в Норвегии состоялись трехсторонние переговоры по завершению украинского конфликта. Позже премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что Уиткофф также посетит Россию для переговоров с правительством РФ. До этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков также заявил, что Кремль рассчитывает в ближайшее время устроить встречу с американскими делегатами.

Отчеты американской стороны о встрече в Осло ограничились формальными заявлениями. Как заявил Axios со ссылкой на американского чиновника в соцсети X, встреча специального посланника США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с лидером киевского режима, а также главами Норвегии и Финляндии стала «продуктивной и конструктивной».

По словам источника, Киев высказал свои новые идеи. На встрече якобы проработали скоординированный подход к совместной работе с Россией и продвижению переговорного процесса, благодаря чему повысилась «согласованность на рабочем уровне» между США, Украиной и Европой. Не обошлось и без привычных слов о «долгосрочных гарантиях безопасности для Украины», а также «плана послевоенного экономического развития и процветания» и «европейской архитектуры безопасности».

Гораздо важнее, что переговорам в Осло предшествовало крупное обострение на американо-украинском треке. Зеленский вызвал гнев президента США Дональда Трампа, проигнорировав требования о прекращении ударов ВСУ по нефтезаводам в России. В ответ Вашингтон перестал передавать Украине разведданные и замедлил систему связи Starlink. На фоне переговоров в Петербурге Трамп настроен не менее решительно – по его словам, если Зеленский в очередной раз сорвет дипломатические усилия, Украину ждет крах в противостоянии с РФ.

Цель визита Уиткоффа в Россию — обсудить итоги трехсторонних переговоров в Норвегии, а также продолжить работу по самым актуальным вопросам международной повестки — главным образом, по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, как писал Reuters, на встрече с Владимиром Путиным будет обсуждаться возможное решение по ситуации с американцем Стивеном Хаббардом, которого осудили в России за наемничество.

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