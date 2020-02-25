Госпитализированному из суда Харви Вайнштейну грозит до 25 лет тюрьмы

Продюсер Харви Вайнштейн срочно госпитализирован с болями в груди после объявления вердикта присяжных.

Накануне его признали виновным в изнасилованиях и домогательствах — ему грозит 25 лет тюрьмы. При том, что два самых серьезных обвинения — сочли недоказанными. По ним 67-летний Вайнштейн мог получить и вовсе — пожизненное заключение!

Окончательный приговор будет оглашен 11 марта. Адвокаты подсудимого заранее намерены его обжаловать.

Скандал разразился в 2017-м. На оскароносного медиамагната дали показания не меньше 80 женщин, с которыми продюсер сотрудничал в разные годы своей карьеры. Среди них актрисы — Ума Турман, Сальма Хайек и Гвинет Пэлтроу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пласидо Доминго извинился перед обвинившими его в домогательствах женщинами.