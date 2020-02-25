Пласидо Доминго извинился перед обвинившими его в домогательствах женщинами

Оперный певец Пласидо Доминго принес извинения женщинам, выдвинувшим против него обвинения в сексуальных домогательствах, пишет Europa Press со ссылкой на заявление тенора.

Он попросил прощения за боль, которую им пришлось пережить. Также певец подчеркнул, что готов взять на себя всю ответственность за обвинения, изучению которых посвятил последние пару месяцев.

«Хотя это не было моим намерением, никто и никогда не должен чувствовать себя таким образом», — признал Доминго.

По его словам, сейчас он понял женщин, которые могли молчать все это время из страха, что их слова о домогательствах повредят их карьере.

Обвинения в домогательствах сексуального характера Доминго предъявили 11 женщин. Почти все они действовали анонимно. Они утверждали, что тенор делал им непристойные предложения в разные годы совместной работы, а также некоторых пытался поцеловать. Сам Доминго признавался, что удручен обвинениями, которые имеют 30-летнюю давность и утверждал, что все его отношения с дамами были по обоюдному согласию.

Ранее 5-tv.ru писал, что продюсер Харви Вайнштейн, признанный виновным в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, был госпитализирован с болями в груди после вердикта присяжных.