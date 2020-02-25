Жители Химок избили мужчину, пришедшего в ЗАГС с ружьем, пистолетом и угрозами

Жители города Химки Московской области избили мужчину, пришедшего в местное отделение ЗАГС с ружьем и пистолетом. Как стало известно 5-tv.ru, побитый угрожал им убийством.

Инцидент произошел днем 22 февраля у здания ЗАГСа на Московской улице. Вооруженный мужчина не вызвал страха у посетителей учреждения — они сначала отобрали у него ружье и пистолет, а затем сильно побили. С места драки потерпевшего госпитализировали без сознания и с закрытой черепно-мозговой травмой. Оружие лежало рядом с ним. Неизвестные храбрецы ушли.

В ходе расследования полиция установила личность побитого: им оказался безработный 42-летний местный житель. У него изъяли травматический пистолет, охотничьи ружья Сайга-12 и Сайга-20. Все оружие было зарегистрировано.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело за хулиганство с применением оружия (пункт «а» части первой статьи 213 УК РФ).