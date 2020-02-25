Мать и дочь признали виновными на Алтае в сбыте наркотиков и отмывании денег

Суд в городе Горно-Алтайске признал виновными мать и дочь в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщается на сайте главка Следственного комитета в республике Алтай.

Следствием и судом установлено, что преступления произошли в период с октября по декабрь 2018 года. С помощью смартфона обвиняемые, одной из которых на тот момент еще не было 18 лет, связывались с неустановленным лицом. От него они получали оптовые партии наркотиков.

Запрещенные вещества мать и дочь затем раскладывали по тайникам на территории Горно-Алтайска. Информацию о местонахождении закладок они передавали соучастнику и получали от него деньги через системы электронных платежей.

Чтобы легализовать полученные преступным путем средства, в начале прошлого года одна из обвиняемых приобрела себе автомобиль.

Суд признал 36-летнюю женщину и ее 18-летнюю дочь виновными в покушении на сбыт крупной партии наркотиков (часть третья статьи 30 УК РФ; а также пункт «г» части четвертой статьи 228.1 УК РФ). Мать также осудили за отмывание денег (часть первая статьи 174.1 УК РФ). Ведется поиск их соучастника.