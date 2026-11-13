Остеопат Агапэ: обувь покупайте с запасом на 1 см — ноги к вечеру увеличиваются

Утром туфли сидят свободно, а к вечеру начинают давить на пальцы? Или один ботинок впору, а второй жмет, хотя размер на коробке один и тот же? При выборе обуви важно учитывать, что правая и левая стопы могут различаться по длине, а за день ноги могут стать объемнее.

Как измерить стопы, сколько места оставить перед пальцами и почему при примерке стоит обращать внимание не только на длину, но и на ширину обуви? Врач-остеопат Олег Агапэ эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал, как выбрать удобную пару и заметить, что стопу сдавливают даже носки.

Когда нужно мерить стопу: днем или вечером

Как правильно выбирать обувь и носки в магазине: измерение стопы, колодка. www.globallookpress.com/David Oxberry

Стопа — не статичная конструкция. В течение дня она меняется: под воздействием нагрузки, жары или просто долгой ходьбы она становится более объемной. Поэтому измерение утром или днем может дать неточный результат.

«Когда мы измеряем длину стопы для выбора обуви, нам лучше делать это вечером, потому что вечером стопа более объемная», — объясняет эксперт.

Это правило особенно важно для тех, кто много ходит или стоит в течение дня. Если померить стопу утром, а обувь покупать вечером, можно легко ошибиться в размере — и купить пару, которая будет жать.

Как правильно измерить стопу

Как правильно выбирать обувь и носки в магазине: измерение стопы, колодка. www.globallookpress.com/Stefan Kiefer

Сам процесс измерения тоже имеет нюансы.

«Мы подходим к стене и встаем пяткой прямо в упор. И при этом нагружаем передний отдел стопы для того, чтобы пальцы немножко расплющились, и отмечаем на листке бумаги длину нашей стопы, самого длинного пальца. И замеряем», — говорит специалист.

Нагрузка на передний отдел — важная деталь. Если просто приложить ногу к бумаге, не опираясь на нее, пальцы останутся в «поджатом» состоянии, и длина получится меньше реальной. В обуви стопа расплющивается под весом тела, поэтому и измерять ее нужно в таком же положении.

Могут ли стопы быть разного размера

Как правильно выбирать обувь и носки в магазине: измерение стопы, колодка. www.globallookpress.com/Bernard Jaubert

Следующий шаг, который многие пропускают, — измерить обе ноги. Асимметрия — обычное дело: у большинства людей одна стопа чуть больше другой.

«Нам обязательно нужно померить и левую, и правую стопы, потому что они разные по размеру, и взять самую большую длину. Именно на нее ориентироваться при выборе обуви», — подчеркивает медик.

Если проигнорировать это правило и выбрать обувь по меньшей стопе, вторая нога будет страдать от сдавливания. А это прямой путь к деформации пальцев и болям.

Почему нельзя покупать впритык

Как правильно выбирать обувь и носки в магазине: измерение стопы, колодка. ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Еще одна распространенная ошибка — покупать обувь ровно по длине стопы, «чтобы сидела как влитая».

«В идеале, чтобы это не было впритык, а с запасом, как минимум полсантиметра, в идеале — сантиметр», — поясняет медик.

Запас нужен не просто так. Стопа может увеличиваться в объеме из-за нагрузки, жары или нарушения питания. Кроме того, зимой многие надевают более теплый носок, который тоже занимает место. Если обувь куплена впритык, в такой ситуации пальцы окажутся сдавленными.

«Стопа может увеличиваться немножко из-за того, что мы дали больше нагрузки, или более жарко, или нарушено питание, и поэтому нужен небольшой зазор. Или мы просто более теплый носок одели», — поясняет Агапэ.

Какая должна быть колодка у правильной обуви

Как правильно выбирать обувь и носки в магазине: измерение стопы, колодка. ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Длина — не единственный параметр, на который стоит смотреть. Ширина колодки влияет на то, как чувствуют себя пальцы.

«Также нам важно смотреть на ширину колодки. То есть это размер, грубо говоря, от большого пальца до мизинца. И важно, чтобы она не была слишком узкой, иначе наши пальцы будут скучиваться, и возникает дополнительная нагрузка на большой палец, на мизинец», — объясняет врач.

Узкая колодка — частая проблема современной обуви, особенно модельной. Внешне она может выглядеть красиво, но внутри пальцы вынуждены подстраиваться, сжиматься и деформироваться. Если вы чувствуете, что пальцы упираются друг в друга или им тесно, это сигнал: колодка слишком узкая.

Может ли обувь разноситься

Как правильно выбирать обувь и носки в магазине: измерение стопы, колодка. ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Многие покупатели верят: если обувь немного жмет, ее можно «разносить». Олег Агапэ развеивает это заблуждение.

«Когда мы говорим про то, что обувь разносится, мы понимаем, что обувь никаким образом свою длину или ширину на уровне колодки не изменит. У нас может немножко разноситься ткань или кожа. И действительно, если у нас есть какое-то определенное давление сверху либо немножко сбоку, она может немножко раздаться. Но при этом базовые характеристики обуви не изменятся», — подчеркивает эксперт.

То есть кожа или ткань могут немного растянуться, но колодка — жесткая основа обуви — останется прежней. Если пара была мала по длине или ширине, она такой и останется. Поэтому надеяться на «разнашивание» — значит сознательно покупать обувь, которая будет вредить стопе.

«В идеале носить обувь по размеру сразу», — резюмирует профессионал.

Как должна ощущаться правильно выбранная обувь на ноге

Как правильно выбирать обувь и носки в магазине: измерение стопы, колодка. www.globallookpress.com/West Coast Surfer

Проверка обуви не заканчивается на измерении стопы. Важно и то, как вы ощущаете пару при примерке.

«Очень важно, чтобы она была сразу удобной. Не должно быть ощущения, что где-то давит, сжимает. И обязательно нужно пройтись в этой обуви по магазину, желательно попрыгать. И во всех историях, во всех положениях должно быть удобно», — советует врач.

Если вы уже в магазине чувствуете дискомфорт, через час носки он только усилится. Поэтому не стоит надеяться, что «дома разносится» или «привыкнется». Стопа не привыкает к боли — она адаптируется, деформируясь.

Как правильно выбирать носки

Как правильно выбирать обувь и носки в магазине: измерение стопы, колодка. www.globallookpress.com/David Oxberry

Носки тоже важно выбирать по размеру стопы.

«Многие мужчины особенно часто выбирают носки меньше, чем им нужно. И мы видим, что пальцы при ношении носка немножко подгибаются. Если мы смотрим, мы не должны видеть, что носок сжимает пальцы, иначе это также подвергает деформации наши суставы при длительном ношении», — предупреждает остеопат.

Даже если на этикетке указан ваш размер, носки могут сидеть слишком плотно. Поэтому врач советует надеть и посмотреть. Зачастую мы видим, что даже по размеру носки могут сдавливать стопу и создавать при долгосрочном ношении неблагоприятные моменты.