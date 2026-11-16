Лечат и улучшают вкус блюда: какие шесть специй должны быть на каждой кухне

В Средние века всего один грамм некоторых пряностей, например шафрана и мускатного ореха, мог стоить дороже золота. За подделку специй торговцев даже казнили. Сегодня приправы доступны практически каждому, но далеко не все знают, как правильно их выбирать и использовать.

Какие специи способны преобразить привычные блюда и укрепить здоровье? Секретами приготовления поделился шеф-повар Виктор Титов в программе Пятого канала «Ваше здоровье!».

Шесть специй, которые изменят представление о домашней кухне

www.globallookpress.com/Stefan Obermeier

Домашняя кухня не требует сложных ингредиентов и десятков баночек с приправами. Всего несколько правильно подобранных специй способны кардинально изменить вкус любимых блюд и придать им ресторанный характер.

«Не нужно скупать весь рынок для того, чтобы дома приготовить ресторанные блюда. Есть шесть специй, которые вам пригодятся», – поделился шеф-повар Виктор Титов.

В арсенале шеф-повара оказались шесть универсальных приправ: чеснок, бобы тонка, душистый перец, лавровый лист, кориандр и семена фенхеля. Каждая из них способна по-своему преобразить вкус привычных блюд.

Лаврушка с дымком и перец с нотами корицы: как раскрывается аромат специй

www.globallookpress.com/Dr. Wilfried Bahnmüller

Одна из самых узнаваемых приправ — душистый перец. Его особенность заключается в сложном аромате, в котором сочетаются оттенки гвоздики, мускатного ореха и корицы. Такая специя не только обогащает вкус блюд, но и помогает активировать пищеварительную систему.

Не менее привычный продукт на кухне — лавровый лист. Его обычно добавляют в бульоны. Перед использованием рекомендуется слегка поджечь лавровый лист, не допуская полного сгорания. Эфирные масла лавра обладают седативным эффектом и могут благоприятно влиять на пищеварение.

Чеснок без горечи, кориандр с ореховой ноткой: приемы шеф-повара

www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Одна из распространенных ошибок при приготовлении чеснока — слишком долгая обжарка, из-за которой он начинает горчить.

«Почему чеснок свежий горчит? Потому что его обычно пережаривают. Поэтому в первую очередь мы пользуемся сухим. Он не то чтобы не будет горчить. Неприятного запаха изо рта не будет», — рассказал Титов.

Характерная острота и горчинка свежего чеснока обусловлены содержанием алицина — биологически активного вещества с выраженными противомикробными свойствами.

Еще одна недооцененная приправа — кориандр. Многие привыкли выплевывать его семена, например, когда встречают их на корочке бородинского хлеба. Однако эта специя содержит пищевые волокна, а также жирные кислоты, в том числе линолевую и линоленовую, которые участвуют в обменных процессах и могут способствовать поддержанию нормального уровня холестерина.

Чтобы кориандр лучше раскрыл аромат, можно предварительно обжарить его на сухой сковороде.

«Как только вы почувствуете ореховый вкус — все. Мы выключаем, затем ступка, но храним не больше двух недель, потому что как только пожарил все специи, они больше двух недель не хранятся», — рассказал Титов.

Фенхель к капусте, бобы тонка к соусу: куда добавить необычные приправы

www.globallookpress.com/Siegra Asmoel

Бобы тонка отличаются насыщенным многогранным ароматом, и с этой приправой важно не переборщить: даже небольшого количества достаточно, чтобы придать блюду новые вкусовые оттенки. Она подходит для мясных, рыбных и овощных соусов.

Семена фенхеля особенно хорошо подходят для овощных блюд, в частности для капусты, которой придают тонкий пряный аромат. Эта приправа также известна способностью уменьшать вздутие живота и газообразование, что делает ее удачным дополнением к овощному рациону.

«Семена фенхеля — это самое обалденное, когда ты добавляешь его в овощи. С капустой это что-то невероятное», — поделился Титов.

Фенхель отлично сочетается не только с овощами, но и с морепродуктами. Например, с этой приправой можно приготовить креветки, придав им тонкий пряный аромат. Главное — не передержать их на огне: готовые креветки слегка сворачиваются, но их концы не должны соприкасаться. Так морепродукты сохраняют сочность и нежную текстуру.

Десерт с пикантным секретом: почему бобы тонка считают афродизиаком

www.globallookpress.com/Siegra Asmoel

Бобы тонка подходят не только для соусов, но и для десертов. Достаточно добавить немного натертой специи во взбитый творог, чтобы придать ему необычный аромат и нежный вкус. Благодаря мягкой текстуре такой десерт буквально тает во рту.

Эту специю также считают природным афродизиаком: предполагается, что она способна мягко стимулировать либидо и положительно влиять на кровообращение в органах малого таза.

Пальма сабаль, крапива и цинк: растительные средства для мужского здоровья

www.globallookpress.com/Patrick Pleul

Помимо правильного питания, для поддержания мужского здоровья могут применяться растительные средства. Одно из известных растений в фитотерапии — пальма сабаль. Ее экстракт используют для поддержки мочеполовой системы, в том числе в составе комплексной терапии аденомы предстательной железы.

Это заболевание может сопровождаться частыми позывами к мочеиспусканию, особенно в ночное время, и болезненными ощущениями. Дополнительно в составе растительных комплексов могут использоваться крапива и тыквенные семечки, которым приписывают противовоспалительные и общеукрепляющие свойства.

Важную роль в поддержании мужского здоровья играет и цинк. Этот минерал участвует в выработке тестостерона и необходим для нормальной работы организма.