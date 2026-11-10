Пришли за счастьем, а нашли смерть: темная сторона курсов успеха

Избавиться от страхов, обрести уверенность и начать новую жизнь — с такими обещаниями людей зовут на тренинги личностного роста. Но за ними могут скрываться унизительные задания и психологическое давление. Нередко после участия в таких курсах люди кончают жизнь самоубийством.

Что происходит на таких тренингах, как распознать давление и какие обещания должны насторожить еще до оплаты? Разбиралась программа Пятого канала «Страна советов».

Самоубийство вместе саморазвития: до чего доводят тренинги личностного роста

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Они обещают любовь, избавление от детских травм, болезней, одиночества, карьерный рост и богатство, которое как по мановению волшебной палочки упадет вам в руки. Но что на самом деле скрывается за ширмой успешного успеха?

Жена Дениса Дмитровского Оксана пошла на один из таких тренингов, и первое время близкие не замечали никаких тревожных звоночков. А когда поняли, что происходит что-то неладное, было слишком поздно.

«Вот у вас родной человек ваш, совершенно нормальный, вдруг на неделю исчезает из дому. И появляется дома уже в измененном состоянии», — говорит Денис Дмитровский.

Оксана покончила с собой прямо на глазах маленького сына. Чтобы разобраться в мотивах такого поступка, нужно углубиться в суть методов, которые используют на таких тренингах личностного роста.

«Речь идет о разрушении той структуры, на которой держится наша личность. Например, уважение к родителям, направляющая связь с собственным прошлым. Это делает человека подконтрольным. Он не может обсудить ничего со своими друзьями, родными, близкими. Они обесценены в его глазах», — говорит кандидат психологических наук, эксперт по культам и сектам Александр Невеев.

Человеку внушают, что после прохождения тренинга он сможет стать лучшей версией себя и наконец-то добиться успеха.

Жесткие методы обработки: как устроены тренинги «Лайфспринг»

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Одними из самых жестких методов «обработки» считают тренинги по системе «Лайфспринг», которая состоит из трех ступеней.

Базовый курс направлен на ослабление психологической защиты и перестройку участников под нужные цели. Задача продвинутого курса — слом старых моделей поведения и эйфория от «перерождения». Лидерская программа закрепляет результаты предыдущих этапов и учит вовлекать новых участников.

Эту систему создал Джон Хенли — экономист без психологического образования. До тренингов он занимался сетевым маркетингом. В 1974 году зарегистрировал компанию, которая позже закрылась.

«Людей помещают в варварскую совершенно с психологической точки зрения ситуацию, когда рушатся все барьеры, все нормы, и человек испытывает запредельный стресс», — говорит Александр Невеев.

Самым опасным этапом системы считается продвинутый курс. Именно там, по словам экспертов и потерпевших, человека уничтожают как личность.

Дочь Натальи Легезы пошла на курсы «Московского тренингового центра» — как ей казалось, для профессионального роста.

«Было по 150–180 человек в группе. При этом скоплении людей нужно было изобразить оргазм с помощью фаллоимитаторов. Спустя три года только обнаружили переписку, где у нее черным по белому написано о том, что она была на грани суицида после окончания тренинга», — говорит женщина.

Дочь Натальи тоже покончила жизнь самоубийством. В ее последнем письме чувствовался крик боли, в котором она предупреждала об опасности тренинга.

Обе истории наших героев объединяет не только система «Лайфспринг», но и суды. Денис уже несколько лет добивается компенсации от организаторов тренинга.

«В материалах есть показания экспертов, есть заключения экспертиз, в которых указано, что деятельность и данные тренинги сопряжены с психическим насилием над гражданами, могут привести непосредственно к возникновению психических расстройств, в том числе к суициду», — говорит юрист Дениса Дмитровского Никита Калмыков.

Прокуратура иск не поддержала, а суд оставил его без удовлетворения. Денис намерен обжаловать это решение. Наталье через суд удалось добиться закрытия сайта «Московского тренингового центра». Однако тренинг продолжает работать, теперь под другими названиями.

Расстановки по Хеллингеру: что делают с людьми на таких сеансах

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«Лайфспринг» — не единственный метод, который продают под видом психологической помощи. Второй по популярности — расстановки по Хеллингеру.

«Расстановки по Хеллингеру — это лженаучный, я подчеркиваю, лженаучный метод психотерапии. Это, по сути дела, чистой воды спиритизм», — говорит Александр Невеев.

Та же Елена Блиновская хоть и не называла свои «Марафоны желаний» расстановками, но большинство заданий там строились по этому принципу.

Как поясняют психологи, на подобных мероприятиях происходит управляемое погружение в измененное состояние сознания.

Как распознать опасный тренинг

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Если вам обещают быстрое исцеление, богатство и полное преображение — это повод насторожиться. Прежде чем довериться коучу, проверьте его профильное образование, программу занятий и условия возврата денег.

Если вас заставляют раскрывать личные тайны, требуют отдалиться от близких или отказаться от назначенного лечения — немедленно прекращайте участие. Вы вправе уйти без оправданий: психологическая помощь не может строиться на принуждении и угрозах.