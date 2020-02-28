Ради чего или кого певица Адель похудела на 45 килограммов?

Оскароносная певица Адель похудела на 45 килограммов! Ради чего или кого артистка пошла на такие перемены? Не опасна ли резкая потеря веса для физического и психологического здоровья? И так ли дружелюбен кумир миллионов, каким большинство ее знает и любит? Только в программе «Светская хроника»!

Обладательница 15 премий «Грэмми», «Оскара» и «Золотого Глобуса» Адель объявила поклонникам, что уходит со сцены. Певица даже подала заявку на закрытие своего музыкального бизнеса.

Успешную карьеру Адель оставляет ради воспитания семилетнего сына и второго ребенка, о котором давно мечтает. Но кто же станет отцом ее будущего малыша? Ведь с мужем — банкиром Саймоном Конекки — певица недавно развелась. Неужели в ее жизни появилась новая любовь?

«Надеюсь, у меня будет второй ребенок. Я решила, что теперь хочу девочку…» — заявила звезда своим поклонникам.

Ради кого певица так преобразилась, похудела на 45 килограммов?

«Женщины худеют для себя. Они не худеют для кого-то. Почему? Потому что для кого-то худеть — это плохая мотивация», — говорит психолог Варвара Зародина.

По словам диетолога артистки, своей новой фигурой Адель обязана правильному питанию. Певица не просто отказалась от алкоголя и вредной пищи, но и перешла на сиртфуд-диету. Но теперь поклонники звезды переживают: не опасна ли такая экстремальная потеря веса?

«Естественно, все эмоциональные расстройства усилились. Низкий калораж, плюс спортивные нагрузки, кардионагрузки, могли усугубить ее состояние и, естественно, вызвать раздражительность, агрессию!» — отмечает нутрициолог Марина Рябус.

Но заботливая мама и кумир миллионов — не единственные роли знаменитой певицы. Адель то и дело необоснованно срывается на людей. Однажды Адель прервала свое выступление только потому, что охранник предложил уставшим поклонникам присесть:

«Простите, сэр, но, может быть, вы прекратите предлагать всем присесть? Тот, кто не любит танцевать, пускай катится к чертям отсюда!»

«Ее нестабильное психическое состояние, плюс возраст, плюс диеты. Все это накладывается одно на другое и вытекает вот в такое проявление агрессии и психической нестабильности», — рассказывает эксклюзивно «Светской хронике» психолог Варвара Зародина.

Хотя певица не всегда защищает своих фанатов. Одна из поклонниц пригрозила, что обнародует новый альбом Адель, если кумир не подпишется на ее аккаунт в социальной сети. Звезда ответила вопиющей грубостью.

«Слушай меня, маленькая … Если ты сейчас же не удалишь мои песни из интернета, я найду тебя и твою семью и перережу всем горло!»

Адель также называла свое материнство ошибкой. После рождения первенца признавалась:

«Я считаю, что не заводить детей — вот по-настоящему храбрый поступок…

Что я знаю о послеродовом периоде, так это то, что ты не хочешь быть рядом с ребенком… Я чувствовала себя абсолютно неадекватно. Мне казалось, что я приняла самое неверное решение в жизни…»

«Это большой стресс. В стрессе мы говорим вещи, о которых, может быть, потом пожалеем. Сказать можно одно, а вести себя совершенно по-другому», — говорит психолог Варвара Зародина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Регина Тодоренко перепела Адель.