Посетители кафе в Астрахани провалились в подвал из-за обрушения пола

Посетители одного из кафе в Астрахани провалились в подвал из-за обрушения пола в заведении. Об этом сообщается на сайте главка Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 30 декабря 2019 года. Пострадали несколько человек. Их с различными травмами доставили в больницу.

Следователи пришли к выводу, что вина за обрушение лежит на директоре кафе. Она знала, что в помещении давно не проводился капитальный ремонт. Тем не менее, подозреваемая продолжала принимать заказы на банкеты.

В отношении директора кафе возбудили уголовное дело за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья посетителей (часть первая статьи 238 УК РФ). Расследование продолжается.