Посетители кафе в Астрахани провалились в подвал из-за обрушения пола
По версии следствия, директор заведения знала об опасности, но продолжала принимать заказы от клиентов.
Фото: www.globallookpress.com
Посетители одного из кафе в Астрахани провалились в подвал из-за обрушения пола в заведении. Об этом сообщается на сайте главка Следственного комитета по региону.
Инцидент произошел 30 декабря 2019 года. Пострадали несколько человек. Их с различными травмами доставили в больницу.
Следователи пришли к выводу, что вина за обрушение лежит на директоре кафе. Она знала, что в помещении давно не проводился капитальный ремонт. Тем не менее, подозреваемая продолжала принимать заказы на банкеты.
В отношении директора кафе возбудили уголовное дело за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья посетителей (часть первая статьи 238 УК РФ). Расследование продолжается.
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