Мишустин пообещал выделить 200 миллионов рублей и транспорт Курганской больнице

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с осмотром в Курганскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Еще в начале встречи с персоналом чиновник отметил ужасное состояние медучреждения.

«Очень грустно, что в таком состоянии наша больница. Здесь невозможно не лечиться, ни работать. Это вызывает только сожаление и стыд. По возвращении мы примем все меры. Антон Германович (глава Минфина Антон Силуанов — ред.) предложил программу соответствующую, так как он ответственен за ваш регион. Чтобы мы выделили из резервного фонда, по предварительным подсчетам, около 200 миллионов рублей. Эти средства будут незамедлительно выделены для того, чтобы сделать здесь человеческий ремонт и купить необходимое», — сказал премьер-министр РФ.

Во время осмотра корпуса к Михаилу Мишустину обратился водитель медицинского учреждения. Он пожаловался на изношенный транспорт, на котором возят бригады скорой помощи. Мужчина рассказал, что в прошлом году больнице выделяли машины, но их все равно не хватает.

«Считайте, что вопрос решен. Мы обязательно поможем. 150 тысяч вызовов в год на 90 врачей. Колоссальная нагрузка. Обязательно решим», — пообещал чиновник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Мишустин призвал активнее и эффективнее расходовать средства для реализации нацпроектов.