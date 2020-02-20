Мишустин призвал активнее и эффективнее расходовать средства для реализации нацпроектов
По словам главы кабмина, с тенденцией несвоевременного расхода бюджетных денег, выделенных на нацпроекты, будет непросто выполнить поручения президента в срок.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Эффективное и своевременное использование средств обсудили на заседании правительства. Михаил Мишустин поручил Минфину оперативно подготовить поправки в закон о госзакупках для более четкой реализации нацпроектов.
«В этом году у нас в бюджете около 4,6 триллиона рублей на государственные контракты. Уже заканчивается февраль месяц. А сколько денег реально потрачено? Примерно — это 10%. Я напомню, что с прошлого года у нас переходящий остаток только по нацпроектам составил 149 миллиардов рублей. Наша задача — своевременно обеспечить выполнение поручений президента по итогам послания и, соответственно, реализацию национальных проектов. Но с такой тенденцией это будет сделать непросто», — сказал премьер-министр РФ.
Контролировать реализацию нацпроектов на местах будет комиссия по региональному развитию. По поручению Мишустина, ее возглавит вице-премьер Марат Хуснуллин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов.
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