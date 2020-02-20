Мишустин призвал активнее и эффективнее расходовать средства для реализации нацпроектов

Эффективное и своевременное использование средств обсудили на заседании правительства. Михаил Мишустин поручил Минфину оперативно подготовить поправки в закон о госзакупках для более четкой реализации нацпроектов.

«В этом году у нас в бюджете около 4,6 триллиона рублей на государственные контракты. Уже заканчивается февраль месяц. А сколько денег реально потрачено? Примерно — это 10%. Я напомню, что с прошлого года у нас переходящий остаток только по нацпроектам составил 149 миллиардов рублей. Наша задача — своевременно обеспечить выполнение поручений президента по итогам послания и, соответственно, реализацию национальных проектов. Но с такой тенденцией это будет сделать непросто», — сказал премьер-министр РФ.

Контролировать реализацию нацпроектов на местах будет комиссия по региональному развитию. По поручению Мишустина, ее возглавит вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов.