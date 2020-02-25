«Самая красивая женщина в мире» сделала селфи топлес

Поход в спа-центр для Беллы Хадид обернулся приятно проведенным временем для нее и несколькими притягательными снимками для поклонников. Американская супермодель, признанная самой красивой женщиной в мире, сделала два откровенных селфи в перерывах между расслабляющими процедурами.

Сначала завернутая в полотенце Хадид снялась у зеркала. Большую часть груди при этом она оставила открытой, чтобы соблюсти нормы приличия и при этом не оставить фанатов обделенными. То же самое она проделала следом, сидя на кушетке. Там на ней уже не было полотенца. Из одежды на девушке можно заменить лишь специальные трусы и серьги-кольца. Обнаженную грудь Белла прикрыла рукой.

Instagram @bellahadid

«Самое мечтательное место в Париже», — подписала снимки модель.

За половину суток пост Хадид собрал 1,3 миллиона просмотров и четыре тысячи восхищенных комментариев.

«И впрямь желаемо…»

«Люблю тебя, сладкая, наслаждайся этим в полной мере!»

«Ты такая красотка!»

«Хм, Белла, ты ожидаешь, что мы после этого продолжим жить как прежде?»

«Ты пытаешь нас убить?» — откликнулись подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что «самая красивая женщина в мире» Белла Хадид станцевала в леопардовом купальнике