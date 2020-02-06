«Самая красивая женщина в мире» Белла Хадид станцевала в леопардовом купальнике

Белла Хадид показала новые кадры, на которых она запечатлена в сексуальном купальнике. Девушка вместе с друзьями отдыхает на морском побережье.

Белла выбрала для пляжного отпуска экстремальное мини-бикини с леопардовым принтом. Маникенщица выложила кадры, на которых игриво пританцовывает. На талии девушки тонкая золотая цепочка, а мокрые и волнистые волосы небрежно распущенны.

Instagram @bellahadid

На этом свой отчет Хадид не закончила — звезда показала бэкстейдж видео. На снимке она стоит на деревянном мостике и демонстрирует подруге-оператору свои соблазнительные формы.

Эталоном красоты Беллу Хадид признали осенью прошлого года. После сравнения параметров лица модели в соответствии с правилами золотого сечения, пластический хирург Де Сильва пришел к выводу, что оно практически на 100% приближено к идеалу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Белла Хадид вновь снялась топлес для журнала.