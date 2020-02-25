Минфин прогнозирует ставку по ипотеке ниже 8% к концу года

Средняя ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже к концу 2020 года. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, сообщает ТАСС.

По его словам, это произойдет, даже если ЦБ не снизит ключевую ставку, как обещал.

«До уровня ниже 8%, конечно, мы сможем снизиться довольно быстро», — отметил чиновник.

Выйти на такой уровень планировалось к 2024 году. Сейчас Минфин разрабатывает пакет мер, которые позволят ускорить этот процесс. Ранее глава ведомства Антон Силуанов говорил, что уже к концу текущего года ставка по ипотеке может упасть до 8% с нынешних 9%.

При этом замминистра сообщил, что в Минфине не поддерживают идею фиксирования ставки, так как это стало бы дополнительной нагрузкой для россиян.

Снизить ипотечную ставку в России поручил Минфину президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию этой зимой. Также он поставил задачу распространить действие льготной ставки на весь срок кредитования для семей с детьми, ввести ипотечные каникулы и компенсировать расходы на жилье семьям, где родился третий ребенок, в размере 450 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам. Такое поручение появилось на сайте кабинета министров. Речь идет не только об условиях для выдачи новых кредитов, но и для рефинансирования уже имеющихся.