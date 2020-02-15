Кабмин разрабатывает план по снижению ипотечных ставок

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Анастасия Игонина
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Предложения премьер-министру РФ Михаилу Мишустину должны поступить в течение месяца.

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Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Размер выплат по ипотечным кредитам могут снизить в России. Соответствующее поручение правительства появилось на сайте Кабмина 15 февраля.

В тексте документа значится, что до 16 марта 2020 года первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов и заместитель председателя Марат Хуснуллин совместно с главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной должны предоставить главе правительства Михаилу Мишустину свои предложения по этому вопросу.

Отмечается, что речь идет не только об условиях для выдачи новых кредитов, но и для рефинансирования уже имеющихся — по более простой схеме.

Кроме того, к указанному сроку должны быть готовы и предложения, касающиеся вовлечения в строительство жилья участков земли, которые в настоящее время используются неэффективно, передают «Известия».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Михаил Мишустин потребовал снизить ставку по ипотеке.

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