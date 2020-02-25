«Там была магия»: медиум рассказал, что стоит за обвинениями Ханги в колдовстве

Участник проекта «Битва экстрасенсов», колдун вуду мастер Гахан в беседе с 5-tv.ru прокомментировал конфликт Даны Борисовой с Еленой Хангой из-за черной магии.

В эфире программы «На самом деле» на Первом канале Дана Борисова обвинила бывшую соведущую Елену Хангу в колдовстве. Эпатажная блондинка настаивает, что коллега использует против нее черную магию: сделала куклу вуду и насыпала в обувь землю с кладбища.

По словам Борисовой, Елена завидует молодой конкурентке. Ведь у последней якобы больше шансов построить успешную карьеру в шоу-бизнесе.

«Могу вам сказать, что там была просто магия. Магия ведь бывает черная и белая, в зависимости от применения. Я не думаю, что она намеренно чернушничала. Просто делала определенные „очистительные работы“. Делала во имя добра, а сама же на грабли наступила», — считает медиум.

Instagram @danaborisova_official

Сама Елена Ханга, пришедшая на программу, в ответ на голословные обвинения заявила: это все чушь. Телеведущая никогда не практиковала колдовство.

Проверка на детекторе лжи показала: Ханга действительно не имеет отношения ни к черной, ни к белой магии. Однако на удивление сама Борисова не раз прибегала к помощи экстрасенсов. В частности, просила навредить человеку из ее близкого окружения.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что Дана Борисова выпила духи во время срыва.