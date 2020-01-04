Дана Борисова шокировала признанием, что выпила духи во время срыва

Дана Борисова шокировала своих подписчиков в Instagram признанием, что однажды выпила духи во время срыва. Новогодние каникулы звезда проводит в Таиланде, где два года назад проходила курс лечения от наркозависимости в одной из клиник.

«За этот отпуск я поняла одно: Господи! Какое счастье отдыхать трезвой! Очень много пьяных кругом, все-таки Новый год, и мне кажется они упускают много радостей жизни, которые я вижу трезвым, неизмененным глазом!», — похвасталась Борисова.

Instagram @danaborisova_official

Она призналась, что сейчас ей страшно вспоминать, что творила в новогодние праздники еще три года назад. По ее словам, веселье всегда заканчивалось поездкой на скорой в больницу. А однажды лишенная в клинике спиртного Дана выпила духи.

«Не помню, „Шанель“ какие-то. С ума сходила, как хотела выпить. А ведь меня вроде закодировали. Но я все равно выпила», - призналась Борисова в комментариях, отвечая на вопрос, какой именно парфюм она употребила.

Предположения некоторых пользователей, что она продолжает баловаться алкоголем, телеведущая категорически опровергает.

«Неправда, я, слава Богу, без срывов. А вы дурак, извините», — резко ответила Дана на один из комментариев.

Большинство же поклонников старается поддержать звезду и подбодрить. Многие делятся своими историями, как приходили к решению избавиться от пагубной привычки.

«Дана, спасибо Вам за откровенность. Хотя я думаю, что сильно пьющим ваши слова не помогут».

«Спасибо за честность».

«Дана, вы умница и молодец».

«Какая же ты сильная!»

«Очень многие вас недооценивают! Вы храбрая женщина!» — пишут фолловеры.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Дана Борисова показала в соцсетях «подозрительную подружку», которую «подцепила» по дороге на отдых в Бангкоке.