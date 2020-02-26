«Американская дочь» Александра Малинина подаст в суд на отца

Народный артист России Александр Малинин может стать участником судебного разбирательства с собственной дочерью. Об этом предполагаемая родственница певца Кира Евдокимова лично заявила в эфире программы «Пусть говорят».

Кира родилась в 1985 году, когда знаменитый артист еще был женат на коллеге Ольге Зарубиной. Брак продлился недолго — уже в 1988 году пара разошлась с громким скандалом. Спустя несколько лет Ольга вместе с дочерью перебралась на ПМЖ из России в США. Долгие годы девочку воспитывал второй супруг Зарубиной Владимир Евдокимов. Сама малышка не подозревала, кто ее настоящий отец.

Legion-Media, кадр из программы «Пусть говорят»/ Первый канал

Лишь десять лет назад вторая жена Александра Малинина призналась: Кира — его дочь. Певец воспринял информацию скептически и отказался проверять ее при помощи ДНК-теста. Сегодня 34-летняя женщина намерена искать правду в суде.

«Он же несколько раз нас оскорблял публично. Обзывал и проходимками, и нищебродками, и бомжами» — приводит MK.RU слова Евдокимовой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как Ольга Зарубина пережила разрыв отношений с альфонсом.