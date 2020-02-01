Отношения с альфонсом не отбило желание Ольги Зарубиной знакомиться с мужчинами

Ольга Зарубина недавно стала жертвой любовного-афериста. Однако, долго плакать певица не стала и уже во всю рассказывает о новом избраннике, пишет «Собеседник».

Бывшая жена Александра Малинина вспоминает, что в начале отношений мужчина представился не своим именем и надеялся поживиться ее деньгами.

Ольга недолго переживала разрыв — исполнительница суперхита «На теплоходе музыка играет» с удовольствием делится подробностями своей личной жизни. С новым перспективным избранником женщина познакомилась в сети. В интервью она призналась, что не только обрела любовь, но и готовится к свадьбе.

«Он в меня влюбился, как говорится, по уши. Мы познакомились в социальных сетях. Когда начали общаться, у него просто крышу снесло. Он почти мой ровесник, достаточно обеспеченный. Но главное — меня любит», — похвасталась артистка.

Личность будущего мужа Зарубина держит в секрете. Возлюбленный звезды долгое время жил в России, поэтому языкового барьера между ними не возникло. Более того, он знаком с творчеством певицы. 61-летняя Ольга отмечает, что ее будущий муж мечтает о свадьбе по всем канонам.

«Он мечтает о пышной свадьбе, с фатой и белым платьем», — поделилась Зарубина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зарубина не может простить Пугачеву до сих пор.