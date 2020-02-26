«Королева рока»: Диана Арбенина восхитила поклонников женственным образом

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Мия Субботина
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Звезда вышла в свет в необычном для нее наряде.

Фото: Instagram @_diana_arbenina

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина поразила фанатов переменами во внешности. Рок-звезда вышла на сцену на церемонии «Новое Радио AWARDS», чтобы вручить победителям в номинациях заветные статуэтки. Видео с премии знаменитость разместила на своей странице в Instagram.

 
 
 
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Публикация от  Diana Arbenina/Диана Арбенина (@_diana_arbenina)

Для выхода в свет Арбенина выбрала белое платье жемчужного оттенка и черный пиджак с разрезами на рукавах. К элегантному образу артистка добавила несколько элементов бижутерии. Фанаты, привыкшие видеть знаменитость в неженственных нарядах, пришли в восторг от утонченного образа певицы.

«Красивый образ!»;

«Ах, королева рока»;

«Летящая, молодая, красивая. Нежный образ»;

«Какая элегантная!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Диана Арбенина объяснила, почему не хочет знакомить детей с отцом.

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