«Королева рока»: Диана Арбенина восхитила поклонников женственным образом

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина поразила фанатов переменами во внешности. Рок-звезда вышла на сцену на церемонии «Новое Радио AWARDS», чтобы вручить победителям в номинациях заветные статуэтки. Видео с премии знаменитость разместила на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Diana Arbenina/Диана Арбенина (@_diana_arbenina) 22 Фев 2020 в 3:47 PST

Для выхода в свет Арбенина выбрала белое платье жемчужного оттенка и черный пиджак с разрезами на рукавах. К элегантному образу артистка добавила несколько элементов бижутерии. Фанаты, привыкшие видеть знаменитость в неженственных нарядах, пришли в восторг от утонченного образа певицы.

«Красивый образ!»;

«Ах, королева рока»;

«Летящая, молодая, красивая. Нежный образ»;

«Какая элегантная!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Диана Арбенина объяснила, почему не хочет знакомить детей с отцом.