«Королева рока»: Диана Арбенина восхитила поклонников женственным образом
Звезда вышла в свет в необычном для нее наряде.
Фото: Instagram @_diana_arbenina
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина поразила фанатов переменами во внешности. Рок-звезда вышла на сцену на церемонии «Новое Радио AWARDS», чтобы вручить победителям в номинациях заветные статуэтки. Видео с премии знаменитость разместила на своей странице в Instagram.
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Для выхода в свет Арбенина выбрала белое платье жемчужного оттенка и черный пиджак с разрезами на рукавах. К элегантному образу артистка добавила несколько элементов бижутерии. Фанаты, привыкшие видеть знаменитость в неженственных нарядах, пришли в восторг от утонченного образа певицы.
«Красивый образ!»;
«Ах, королева рока»;
«Летящая, молодая, красивая. Нежный образ»;
«Какая элегантная!!!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Диана Арбенина объяснила, почему не хочет знакомить детей с отцом.
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