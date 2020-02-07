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Диана Арбенина объяснила, почему не хочет знакомить детей с отцом

, 6:10 | Карина Бернтгольц 26

В 2010 году в американской клинике певица родила двойняшек, однако об их отце ничего не известно до сих пор.

Фото: Instagram @thenightsnipers

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина дала откровенное интервью, в котором рассказала о своей семье. Певица призналась, что до сих пор не рассказала своим детям об их отце. Она считает, что для это еще не настало подходящее время, хотя десятилетние Марта и Артем этим вопросом интересовались.

«У нас нет закрытых тем. Дети спрашивали, где папа, почему мы не живем вместе. Я сказала: «Ребят, смотрите, такая ситуация — мы с папой классные друзья, но друг друга не любим. А жить вместе и друг друга не любить это как-то странно», — поделилась Арбенина в интервью KP.RU.

На вопрос журналиста о том, почему звезда до сих пор не познакомила двойняшек с отцом, она ответила довольно лаконично.

«Рановато», — отметила исполнительница.

В беседе с корреспондентом она призналась, что еще не встретила «того самого», однако требования к своему идеальному избраннику обозначила.

«Это должен быть щедрый и сильный человек — стена. Потому что я могу выглядеть очень самодостаточно, но на самом деле ранимая. <…> Человек с чувством юмора. И еще я хочу, чтобы он умел готовить», — рассказала Арбенина.

Диана Арбенина родила двойняшек в 2010 году в американской клинике. Однако об их отце она в прессе до сих пор ничего не рассказывала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Диана Арбенина трогательно поздравила повзрослевших детей с днем рождения.

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