Мартынов день: что можно и категорически нельзя делать 26 февраля

Православные верующие 26 февраля празднуют Мартынов день или Светлый день. Назван он так в честь великомученика Мартиниана Палестинского.

По сказаниям, главная традиция этого дня — уборка. Разобраться следует как в жилище, так и в самом себе. Говорят, самое важное сегодня — очистить голову от дурных мыслей, не думать ни о чем плохом.

Что можно и нельзя делать 26 февраля?

Во-первых, считается, что в этот день следует хорошенько поработать. Тот, кто будет трудолюбив, заслужит награду. Ленивых же ждет суровое наказание.

Во-вторых, в Мартынов день необходимо поставить свечи за упокой душ умерших родственников. На кладбище следует нести хлеб и вино.

В-третьих, женщинам любого возраста запрещено заниматься рукоделием. По приданию, кто ослушается — ослепнет навсегда. Лучше — сделать ритуал на восстановление зрения: выйти в полночь на улицу, попросить звезды, чтобы ярче светили, вытереть глаза руками и с опущенной головой возвращаться домой.

В-четвертых, сегодня нельзя ругаться и планировать большие покупки. Крупных денежных трат лучше избежать, чтобы не сидеть с пустым кошельком весь год.

Приметы на 26 февраля

Если в этот день морозная погода — лето будет засушливым;

Если кошка часто чихает — к резкому похолоданию;

Если снег начал таять — весна наступила.

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